Сервис "Быстрые казначейские платежи" заработал в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы Дарья Мясина

В Москве заработал сервис "Быстрые казначейские платежи", с помощью которого удалось роботизировать операции при расчетах по государственным контрактам в рамках казначейского обслуживания. Об этом рассказала руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, передает портал мэра и правительства столицы.

"Сервис улучшил качество услуг для клиентов – подрядчиков и поставщиков – получателей бюджетных средств. Он позволил автоматизировать и ускорить выполнение рутинных операций сотрудниками финансовых служб столичных организаций и городского казначейства", – поделилась Зяббарова.

Реализовать проект получилось в результате объединения сведений из единой автоматизированной информационной системы торгов, портала поставщиков, автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом, единой системы ведения бухгалтерского учета и единой информационной системы в сфере госзакупок.

В сервисе сведения формируются сразу же при заключении договора, в процессе которого система проверяет соответствие его условий электронным актам о приемке товаров, работ и услуг. На основе полученной информации сервис создает проект платежного поручения, который подписывает заказчик. После документы передают в Московское городское казначейство, где они автоматически проверяются.

Зяббарова также отметила, что проект работал в тестовом режиме более полугода. Согласно результатам испытаний, "Быстрые казначейские платежи" существенно повышают скорость проведения расчетов благодаря роботизации операций и уменьшению числа их ошибок. При этом трудозатраты подрядчиков и поставщиков, связанные с их подготовкой, сократились на 75%.

В департаменте финансов также планируют внедрить сервис в процессы предоставления субсидий, грантов государственным и негосударственным организациям.

Ранее стало известно, что более 1,1 тысячи предпринимателей воспользовались в Москве программой "Инвестиционная упаковка" с момента ее запуска. Из них 285 компаний прошли обучение и создали материалы для привлечения инвесторов. Участником 31-й, итоговой питч-сессии по презентации проекта стал 171 стартап.

Программа "Инвестиционная упаковка" предполагает обучение начинающих бизнесменов, в рамках которого они делают инвестиционную презентацию и финансовую модель стартапа.