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11 ноября, 15:05

Общество

Курс по ИИ и информационной безопасности введут в российских школах в 2027 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый внеурочный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" появится во всех российских школах для учеников с 5-го по 11-й класс с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

О начале тестирования программы более чем в тысяче учебных заведений по всей стране он объявил во время посещения московской Шуваловской школы № 1448, где провел открытое занятие "Искусственный интеллект и как с ним общаться безопасно".

Для преподавания курса Минпросвещения РФ вместе с ведущими ИТ-компаниями готовит специальный учебник. Кроме того, разрабатывается платформа, с помощью которой школьники смогут безопасно использовать ИИ на практических занятиях.

Кравцов отметил, что технологии и различные модели ИИ, как российские, так и зарубежные, быстро развиваются. При этом, по словам министра, искусственный интеллект не сможет заменить учителя.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Шатунов предложил создать отечественную нейросеть для школьников, которая будет использовать проверенные сведения и помогать с учебными заданиями.

По его замыслу, сервис сможет объяснять сложные темы простым языком, составлять проверочные тесты, упорядочивать конспекты и находить источники информации. При этом нейросеть не должна выполнять задания вместо учеников.

Школьники в России будут изучать ИИ и информационную безопасность

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