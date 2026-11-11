Россияне пожаловались на сбои в работе "Ростелекома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россияне пожаловались на проблемы в работе "Ростелекома". Об этом свидетельствуют данные сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

По его информации, сбой начался в 12:40 по московскому времени. Число жалоб уже достигло 2,5 тысячи. При этом по состоянию на 14:39 их количество уменьшилось до 273. Пользователи отметили проблемы в работе самого сервиса, сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

Больше всего жалоб зафиксировано из Нижегородской (59%), Курской (4%), Рязанской и Ивановской областей (по 2%).

Ранее сбой возник в работе нейросети DeepSeek. За сутки количество жалоб составило 1,9 тысячи. Люди указывали на неполадки в работе сервера, а также на долгое ожидание ответов нейросети в чате. Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской и Московской областей.

