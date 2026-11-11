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11 ноября, 14:29

Политика

Кушнер и Уиткофф отправятся в Москву 12 ноября для встречи с Путиным

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют 12 ноября отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Об этом Кушнер заявил по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

По его словам, они расскажут президенту России о том, что обсуждалось на встрече в ОАЭ, и попробуют добиться прогресса по ряду вопросов, по которым можно было бы продвинуться вперед. Затем американские представители встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским в Дублине.

Кушнер подчеркнул, что второй день консультаций оказался непростым, но содержательным. Делегации обменялись идеями и обсудили наиболее актуальные темы.

Трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины состоялись 10 и 11 ноября. В первый день встреча продлилась более 4 часов, а во второй – около 1,5 часа. Представители Москвы и Киева общались на русском языке. Подчеркивалось, что российская делегация не контактировала с представителями Европы.

В результате консультаций РФ и Украина договорились о новом обмене пленными. Как отметил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, конкретные параметры будут объявлены в ближайшее время. Он также отметил, что центральной темой встреч стала архитектура безопасности.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская делегация постоянно докладывала Путину о ходе переговоров.

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