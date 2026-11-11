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11 ноября, 14:38

Общество

В России обновили банк тем итогового сочинения для школьников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Банк тем итогового сочинения в 2026/27 учебном году пополнен. Выпускникам предложат темы, посвященные историческим событиям, процессам и личностям России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

Примеры комплектов заданий на 2026/27 учебный год опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений. Там же размещены пояснения к разделам банка и критерии, по которым будут оценивать работы школьников.

Итоговое сочинение для одиннадцатиклассников и экстернов в 2026 году пройдет 2 декабря. Подать заявление на участие необходимо до 18 ноября, почти 70% выпускников делают это через "Госуслуги".

Сочинение станет допуском к ЕГЭ-2027, на его написание отведут 3 часа 55 минут. Для получения зачета школьникам нужно написать не менее 250 слов и соблюсти критерии оценки, в том числе раскрыть тему и привести литературные аргументы.

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