ТАСС: пропавшего в подмосковной Дубне девятилетнего мальчика обнаружили мертвым

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Пропавшего в подмосковной Дубне девятилетнего ребенка нашли мертвым. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появились сведения, что ребенок ушел на прогулку и не вернулся. Родители мальчика незамедлительно начали поиски.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Одной из версий случившегося является самоубийство.

Ранее в Ачинске Красноярского края на улице обнаружили тело 16-летней девушки. По данным Следственного комитета России по региону, 25 октября она ушла из дома знакомого и перестала выходить на связь с родственниками.