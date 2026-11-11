Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 13:44

Общество

Заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась более чем в 4 раза с 2000-х годов

Фото: depositphotos/Remains​

Заболеваемость туберкулезом в России с начала 2000-х годов снизилась более чем в 4 раза, а смертность от заболевания – в 7,3. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Россия занимает лидирующие позиции по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза, ежегодно обновляя исторические минимумы этих показателей", – цитирует его РИА Новости.

Министр также отметил, что детская смертность от туберкулеза отсутствует.

По словам главы ведомства, профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения. Кроме того, 10 субъектов России близки к полному избавлению от туберкулеза – там число новых случаев снизилось до нуля или очень низких значений.

Ранее российские исследователи обнаружили у возбудителя туберкулеза механизм, который позволяет бактерии регулировать способность к инфицированию и воздействовать на иммунный ответ организма.

Они изучили две малые РНК – MTS0997 и MTS1338. Эти короткие регуляторные молекулы уникальны для микобактерий, вызывающих туберкулез у человека и животных, и помогают им изменять активность генов в зависимости от условий среды.

Читайте также


медицинаобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика