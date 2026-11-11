11 ноября, 13:44Общество
Заболеваемость туберкулезом в РФ снизилась более чем в 4 раза с 2000-х годов
Фото: depositphotos/Remains
Заболеваемость туберкулезом в России с начала 2000-х годов снизилась более чем в 4 раза, а смертность от заболевания – в 7,3. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Россия занимает лидирующие позиции по темпам снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза, ежегодно обновляя исторические минимумы этих показателей", – цитирует его РИА Новости.
Министр также отметил, что детская смертность от туберкулеза отсутствует.
По словам главы ведомства, профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения. Кроме того, 10 субъектов России близки к полному избавлению от туберкулеза – там число новых случаев снизилось до нуля или очень низких значений.
Ранее российские исследователи обнаружили у возбудителя туберкулеза механизм, который позволяет бактерии регулировать способность к инфицированию и воздействовать на иммунный ответ организма.
Они изучили две малые РНК – MTS0997 и MTS1338. Эти короткие регуляторные молекулы уникальны для микобактерий, вызывающих туберкулез у человека и животных, и помогают им изменять активность генов в зависимости от условий среды.