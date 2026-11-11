Песков заявил, что Норвегия не запрашивала новый разговор с Путиным

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Запроса от Норвегии на новую телефонную беседу с Владимиром Путиным не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, поступало ли подобное предложение и началась ли с российской стороны подготовка к разговору.

Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере 27 октября. Стороны обсудили урегулирование украинского конфликта. При этом Стубб рассказывал, что звонок российскому президенту стал для него поворотным моментом.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин всегда готов ответить на звонки Стубба и Стере.