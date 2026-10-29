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29 октября, 11:40

Политика

Ушаков заявил, что Путин всегда готов ответить на звонок Стубба и Стере

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил президенту Финляндии Александру Стуббу и премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, что всегда готов ответить на их звонки. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире телеканала "Звезда".

Помощник главы государства также отметил, что в Москве не ожидали негативной реакции стран Европы на этот контакт. По его словам, российская сторона полагала, что разговор был согласован как минимум с ведущей европейской тройкой.

Отвечая на вопрос о возможных дальнейших контактах с европейскими лидерами, Ушаков заявил, что Россия от них не отказывается.

27 октября Путин провел телефонные переговоры со Стуббом и Стере. При этом инициаторами звонков выступили скандинавские лидеры.

В ходе разговора стороны обсудили возможность урегулирования украинского конфликта. Также они приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США.

После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что Стубб и Стере не согласовали разговор с другими европейскими государствами.

Путин обсудил с лидерами Финляндии и Норвегии переговоры по Украине

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