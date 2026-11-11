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11 ноября, 11:42

Происшествия

В Пермском крае четыре чиновника пострадали в ДТП с фурой

Фото: depositphotos/svedoliver

В Пермском крае микроавтобус с представителями администрации Кунгурского округа столкнулся с грузовиком, четыре человека попали в больницу. Об этом сообщил глава округа Сергей Толчин в соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла на трассе Пермь – Екатеринбург возле поселка Ергач. Все четверо госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.

Еще пять участников происшествия от госпитализации отказались: трое приняли такое решение после обследования в больнице, еще двое не стали проходить осмотр на месте аварии.

Сотрудники администрации направлялись в Пермь для участия в форуме "Со знанием дела". На опубликованных фотографиях с места ДТП запечатлены грузовик и микроавтобус "Газель", оказавшийся развернут поперек дороги.

Ранее в Приморском крае пять человек, в том числе несовершеннолетний 2009 года рождения, пострадали при столкновении автомобиля скорой помощи с машиной вневедомственной охраны в городе Большой Камень. После удара легковой автомобиль загорелся. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, прокуратура взяла на контроль проверку обстоятельств аварии.

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