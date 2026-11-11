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11 ноября, 11:45

Происшествия

Житель Хабаровского края выбросил знакомую с четвертого этажа во время ссоры

Фото: телеграм-канал "Следком Хабаровского края и ЕАО"

Житель Хабаровского края выбросил знакомую с четвертого этажа балкона во время ссоры. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета РФ по региону и Еврейской автономной области.

По данным ведомства, инцидент произошел 9 ноября. 35-летний мужчина, проживающий в поселке Солнечном, пришел в гости к знакомой.

Во время распития алкогольных напитков между ними произошла бытовая ссора, и женщина начала оскорблять гостя. Тогда разозленный мужчина увидел, что хозяйка стоит на балконе, схватил ее за ноги и скинул на землю.

В СК отметили, что пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Его арестовали, обстоятельства произошедшего устанавливают.

Ранее 45-летнюю жительницу Медногорска Оренбургской области обвинили в убийстве знакомого ножом и кувалдой. По версии следствия, инцидент произошел 9 ноября в квартире дома на улице Советской. Злоумышленница употребляла алкоголь вместе со знакомым, в это время между ними произошла ссора.

Тогда женщина несколько раз ударила мужчину ножом и кувалдой. От полученных травм потерпевший умер на месте, подозреваемую задержали.

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