Dread Central: ремейк "Кошмара на улице Вязов" запустили в производство

Фото: кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"; режиссер – Уэс Крэйвен; производство – Cinema 84, Elm Street Venture

Кинокомпания Paramount Primal официально запустила разработку ремейка фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" – новой кинокартины о Фредди Крюгере. Об этом сообщило издание Dread Central.

Детали сюжета не раскрываются. Авторы намерены отталкиваться от оригинального сценария Уэса Крэйвена, написанного в 1984 году, однако точным воссозданием классической ленты новая версия не будет.

Проект находится на ранней стадии: режиссер и сценарист пока не утверждены. Продюсерами выступят Джей Ди Лившиц и Рафаэль Маргулес, работавшие над фильмом ужасов "Варвар".

Впервые о готовящемся перезапуске сообщалось летом 2026 года. Изначально за права на франшизу боролись две крупные студии. Они в итоге остались у Warner Bros., при этом компания и ее конкурент Paramount планировали выпустить собственные независимые версии "Кошмара на улице Вязов". В Warner Bros. рассчитывали обогнать соперников и начать производство первыми. После слияния двух корпораций спор разрешился сам собой.

Ранее завершились съемки фильма "Доспехи Бога – 4: Ультиматум" с Джеки Чаном в главной роли, проходившие в Баку. Производство кинокартины стартовало еще в июне в Мангистауской области на западе Казахстана. В мае азербайджанские СМИ сообщали, что съемки также состоятся в Азербайджане.

Поддержку съемочной группе оказывали 26 официальных организаций Азербайджана. К производству привлекли более 200 местных специалистов и десятки местных компаний. Выход новой части "Доспехов Бога" запланирован на февраль 2027 года.