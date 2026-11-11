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11 ноября, 12:33

Происшествия

Мужчина напал с пневматикой на знакомого из-за девушки в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина напал с пневматическим пистолетом и перцовым баллончиком на знакомого из-за девушки в Таганском районе Москвы. Он задержан, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Предварительно, между двумя знакомыми москвичами произошел конфликт из-за девушки. Один из них позже прибыл к подъезду дома на Яузской улице, когда второй, выбежав из подъезда, распылил перцовый баллончик в его сторону. После этого злоумышленник выстрелил несколько раз в сторону оппонента из пневматики, сопровождая это угрозами.

Пострадавший обратился в больницу с ранением век правого глаза. Врачи установили, что его здоровью был причинен легкий вред.

Полицейские задержали 24-летнего подозреваемого по месту жительства. Очевидцы нападения дали показания. Возбуждены уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью и об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее на Домодедовской улице на юге Москвы 20-летний мужчина сломал череп своему оппоненту в уличной драке. Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и переломом основания черепа. Нападавшего задержали недалеко от места преступления.

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