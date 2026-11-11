Мужчина ранил пассажира канцелярским ножом в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Один пассажир ранил другого канцелярским ножом на станции "Электрозаводская" Московского метрополитена. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в MAX.

По ее информации, между мужчинами вспыхнул конфликт. Один из участников ссоры принялся избивать оппонента, а после достал канцелярский нож и оставил ему поверхностную резаную рану шеи. Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Еще одна драка произошла в вагоне поезда на перегоне между станциями "Проспект Мира" и "Сухаревская". По предварительным данным, двое мужчин, сидевших рядом, обменялись резкими репликами, после чего один из них на глазах у остальных пассажиров ударил соперника кулаком в лицо. Пострадавшего доставили в больницу с переломом нижней челюсти.

Личность нападавшего установили, его задержали на Профсоюзной улице. Мужчине предъявили обвинение в хулиганстве, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мужчина напал с кулаками на пассажира после столкновения на эскалаторе. Конфликт возник в переходе со станции "Лубянка" на "Кузнецкий Мост". Злоумышленник несколько раз ударил оппонента, а затем скрылся. Позднее нападавшего задержали.