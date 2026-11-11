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11 ноября, 09:53

Спорт

Подмосковье стало первым регионом по внедрению управления БПЛА в комплекс ГТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московская область первой из регионов начала реализовывать пилотный проект по внедрению испытаний по управлению БПЛА в комплекс ГТО. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта РФ.

Пилотный проект также распространяется на Нижегородскую и Смоленскую области, Красноярский край, Чечню, Башкирию и Татарстан. Специалисты установили уже 18 площадок, в том числе 11 при поддержке Российского спортивного фонда. Всего до конца I квартала 2027 года планируется открыть 79 центров.

Цель проекта состоит в отработке порядка проведения испытания, определении требований к участникам и критериев оценки их навыков. Минспорт подчеркнул, что благодаря этому можно будет подготовить нормативную базу для поэтапного внедрения испытания в других регионах к 2028 году.

Проект внедряется по поручению Владимира Путина совместно с Федерацией гонок дронов РФ, Минобороны РФ и Народным фронтом.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил включить в школьную программу изучение беспилотников, "чтобы их можно было посмотреть в школе". По его словам, детям следует рассказывать, по каким принципам создаются БПЛА и безэкипажные транспортные средства, потому что за ними будущее.

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