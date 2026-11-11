Трамваи четырех маршрутов в Строгине ходят с задержками из-за ремонтных работ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Строгине трамваи маршрутов № 10, 15, 21 и 30 ходят с увеличенными интервалами из-за оперативного ремонта транспортной энергоинфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Вместе с трамваями указанных маршрутов работают автобусы № 010, которые ходят от улицы Кулакова до станции метро "Щукинская", и № 021, курсирующие между Таллинской улицей и станцией метро "Щукинская".

Ранее сообщалось, что специалисты Центра организации дорожного движения с начала года установили дополнительные малые светофоры на 11 участках столичных дорог, где водителям может быть сложно разглядеть основной сигнал.

Установка таких устройств проводится после анализа дорожной обстановки. В первую очередь внимание уделяется участкам рядом со школами и больницами, а также местам со сложными поворотами и перекрестками.