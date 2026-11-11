Дожди и мокрый снег ожидаются в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие дни в Москве сохранятся осадки в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха поднимется до 5 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

По словам синоптика, в четверг, 12 ноября, столичный регион окажется под влиянием ложбины циклона, которая принесет небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. При этом станет на 1–2 градуса холоднее.

В пятницу, 13 ноября, днем ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, сопровождаемого дождевыми облаками. На этом фоне температура повысится до 5 градусов.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь на субботу, 14 ноября. По оценке Тишковца, на каждый квадратный метр столичных улиц может выпасть от 13 до 15 литров влаги – это около четверти месячной нормы осадков.

В выходные, 14 и 15 ноября, столбики термометров будут показывать от 2 до 5 градусов, дожди продолжатся. Синоптик отметил, что вместо привычной для этого времени морозной погоды и снега в Москве установились осенняя слякоть и сырость. По его словам, наступление зимы пока не просматривается.

Ранее Гидрометцентр прогнозировал, что в Москве в среду, 11 ноября, днем температура составит от 3 до 5 градусов, а ночью опустится до минус 1 градуса. Существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть с юга со скоростью 5–10 метров в секунду. В Подмосковье днем прогнозируют от 1 до 6 градусов, а ночью местами до минус 2 градусов.

