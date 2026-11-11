Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 08:26

Безопасность

МВД предупредило о краже аккаунтов в мессенджерах через поддельные сайты маркетплейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники похищают учетные записи пользователей в мессенджерах, заманивая их на поддельные сайты популярных маркетплейсов. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленники создают фишинговые ресурсы, которые внешне почти не отличаются от настоящих интернет-магазинов. Привычный дизайн, каталог товаров и интерфейс убеждают покупателя, что он находится на официальном сайте.

Чтобы получить доступ к чужому аккаунту, у пользователя под предлогом авторизации, подтверждения заказа или скидки просят номер телефона и код, поступивший в мессенджер. Эти данные затем используют для входа в учетную запись. Получив доступ, мошенники могут рассылать фишинговые сообщения от имени владельца и просить его контакты о переводе денег.

В УБК МВД рекомендовали проверять адреса сайтов и не вводить коды авторизации от мессенджеров на сторонних ресурсах.

"Для дополнительной защиты учетных записей используйте двухфакторную аутентификацию и регулярно проверяйте список активных сеансов", – посоветовали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники используют сезон распродаж, чтобы обманывать покупателей с помощью поддельных интернет-магазинов, фальшивых курьеров и подозрительно выгодных предложений на площадках объявлений.

Один из способов обмана связан с доставкой заказов. Покупателю звонит человек, представляющийся курьером, и просит назвать код из сообщения якобы для подтверждения получения посылки.

Читайте также


безопасность

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика