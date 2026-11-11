МВД предупредило о краже аккаунтов в мессенджерах через поддельные сайты маркетплейсов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники похищают учетные записи пользователей в мессенджерах, заманивая их на поддельные сайты популярных маркетплейсов. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Злоумышленники создают фишинговые ресурсы, которые внешне почти не отличаются от настоящих интернет-магазинов. Привычный дизайн, каталог товаров и интерфейс убеждают покупателя, что он находится на официальном сайте.

Чтобы получить доступ к чужому аккаунту, у пользователя под предлогом авторизации, подтверждения заказа или скидки просят номер телефона и код, поступивший в мессенджер. Эти данные затем используют для входа в учетную запись. Получив доступ, мошенники могут рассылать фишинговые сообщения от имени владельца и просить его контакты о переводе денег.

В УБК МВД рекомендовали проверять адреса сайтов и не вводить коды авторизации от мессенджеров на сторонних ресурсах.

"Для дополнительной защиты учетных записей используйте двухфакторную аутентификацию и регулярно проверяйте список активных сеансов", – посоветовали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники используют сезон распродаж, чтобы обманывать покупателей с помощью поддельных интернет-магазинов, фальшивых курьеров и подозрительно выгодных предложений на площадках объявлений.

Один из способов обмана связан с доставкой заказов. Покупателю звонит человек, представляющийся курьером, и просит назвать код из сообщения якобы для подтверждения получения посылки.