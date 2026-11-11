ТАСС: летевший в Петербург самолет после посадки в Хельсинки вернулся в Стамбул

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Самолет, следовавший из Стамбула в Санкт-Петербург и вынужденно приземлившийся в Хельсинки, вернулся в Турцию. После двухчасовой стоянки в аэропорту финской столицы воздушное судно вылетело обратно и уже совершило посадку в Стамбуле, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, экипаж изменил маршрут из-за ограничений, введенных в аэропорту Санкт-Петербурга по соображениям безопасности.

Ранее Росавиация сообщила о временном прекращении приема и выпуска воздушных судов в Пулково. Позднее ведомство объявило о снятии ограничений.

Из-за действовавших мер безопасности два пассажирских самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург из Стамбула и Хургады, совершили посадку в международном аэропорту Хельсинки. Еще один борт, летевший из Хургады, изменил маршрут над воздушным пространством Литвы и приземлился в Калининграде.

Ограничения на полеты в Пулково ввели на фоне угрозы атаки беспилотников на Санкт-Петербург и массированного налета БПЛА на Ленинградскую область. По данным губернатора Александра Дрозденко, за ночь над регионом сбили 150 беспилотников.

Несколько дронов достигли портовой зоны Усть-Луги, где после их попадания начался пожар. В результате происшествия пострадали три человека.