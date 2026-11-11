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11 ноября, 04:27

Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

Фото: depositphotos/raagoon@gmail.com

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в акватории Авачинской бухты у побережья Камчатки. Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, сообщили в Камчатском филиале ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН".

Эпицентр сейсмического события находился в 81 километре к востоку от города. Очаг залегал на глубине 59,6 километра под морским дном.

Землетрясение произошло в 13:01 по местному времени (04:01 по московскому времени). Его магнитуда составила 4,8.

В Петропавловске-Камчатском жители ощутили толчки силой до трех баллов. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.

Ранее землетрясение зафиксировали в акватории Тихого океана неподалеку от Южных Курил. По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 4,5 произошли 30 октября в 00:12 по московскому времени. Эпицентр находился в 102 километрах к востоку от села Малокурильское, расположенного на острове Шикотан.

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