Над Ленинградской областью сбили 42 беспилотника

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 42 беспилотника в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Угроза атаки БПЛА сохраняется и в Санкт-Петербурге. На этом фоне Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Из-за ограничений сразу три пассажирских самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, изменили маршруты и приземлились в других аэропортах. Два лайнера совершили посадку в Хельсинки, еще один – в Калининграде.