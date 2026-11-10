Супружеская пара пострадала при атаке БПЛА на автомобиль в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Два мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль в Горловке Донецкой Народной Республики. Пострадавшими оказались супруги 1996 и 1992 годов рождения, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Инцидент произошел в Калининском районе города. Под удар попала гражданская машина, в которой находились мужчина и женщина.

Помимо этого, в нескольких населенных пунктах республики зафиксированы повреждения жилой и гражданской инфраструктуры. В результате атак пострадали три жилых дома и четыре инфраструктурных объекта.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал при атаке украинских военных на автобус маршрута Лисичанск – Луганск в Славяносербском округе. Всего за прошедшие сутки в республике в результате атак ВСУ погибли пять человек, еще четверо получили ранения.