Один человек погиб после удара ВСУ по автобусу под Луганском

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще один пострадал при атаке украинских военных на автобус маршрута Лисичанск – Луганск в Славяносербском округе. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в MAX.

Всего за прошедшие сутки в республике в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек, еще четверо получили ранения. В Беловодском округе украинские военные ударили по многоквартирному дому – там погиб мужчина, а женщина получила ранение. На месте ЧП продолжают разбирать завалы.

В Новоайдарском округе на автодороге ВСУ обстреляли грузовик, из-за чего погибли двое мужчин. В Луганске около аграрного университета БПЛА атаковал грузовой автомобиль, водитель погиб. В поселке Нижнее в Первомайске мужчина получил ранение, а в Лисичанске при ударе по жилому дому пострадала пожилая женщина.

В двух муниципалитетах под удары попали объекты энергетической инфраструктуры. Из-за этого у части потребителей в ряде населенных пунктов, в том числе в столице республики, нет электричества.

Из-за этого введены временные отключения практически во всех муниципалитетах, что нарушило водоснабжение и теплоснабжение. Энергетики делают все для скорейшей стабилизации ситуации силами аварийных бригад, работу координирует правительство региона.

Ранее украинские беспилотники атаковали центр Луганска в разгар рабочего дня, в результате чего получили повреждения многоквартирные дома и гражданские объекты. Вблизи места удара находились поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

