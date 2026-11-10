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10 ноября, 14:20

Общество

Врачи в Подмосковье спасли пациентку с тяжелым перитонитом из-за сгнившего аппендикса

Фото: mz.mosreg.ru

Хирурги Дубненской больницы в Талдоме помогли женщине, у которой запущенный аппендицит привел к обширному воспалению брюшной полости и заражению крови. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Пациентка обратилась за медицинской помощью спустя две недели после появления первых симптомов. Скорую помощь вызвали из-за острой боли в животе, однако к моменту госпитализации состояние женщины стало критическим.

УЗИ и компьютерная томография показали, что аппендицит перешел в гангренозную стадию – за 14 дней отросток полностью разрушился и отделился. Вокруг него успел образоваться воспалительный инфильтрат, который впоследствии разорвался. В результате гной и содержимое кишечника попали в брюшную полость, спровоцировав диффузный перитонит.

Заведующий хирургическим отделением в Талдоме Вадим Афроськин рассказал, что из-за тяжести состояния медики отказались от одной масштабной операции в пользу поэтапного лечения. Хирурги провели 8 малоинвазивных вмешательств – через небольшие проколы они неоднократно промывали брюшную полость и удаляли скопления гноя и омертвевшие ткани.

В общей сложности женщина провела 33 дня в отделении анестезиологии и реанимации, где получала интенсивную терапию. Благодаря комплексному лечению и реабилитации пациентка восстановила способность самостоятельно передвигаться. На 45-е сутки после поступления в больницу ее выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее хирурги Талдомского отделения Дубненской больницы также провели сложную операцию мужчине с послеоперационной грыжей размером 35 на 15 сантиметров. Операция длилась 7,5 часа и потребовала применения комбинированной малоинвазивной методики из-за многочисленных рубцов на брюшной стенке и измененной анатомии тканей.

Врачи использовали два хирургических доступа, устранили грыжу и установили укрепляющую сетку. Уже на следующий день пациента перевели из реанимации в обычную палату, а спустя 5 суток выписали домой под амбулаторное наблюдение.

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