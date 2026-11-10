Эксперт Коломацкая: мальчиков старше 5 лет нельзя впускать в женскую раздевалку

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Маленького ребенка можно отвести в туалет по полу сопровождающего. При этом после бассейна или других занятий действует правило: мальчиков старше 5 лет в женскую раздевалку пускать нельзя, как и девочек в мужскую, рассказала Москве 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Она отметила, что, когда родитель идет с детьми противоположного пола в бассейн или общественный туалет, на первое место все же выходит безопасность ребенка. Однако немаловажным остается вопрос комфорта окружающих, поэтому всегда важно находить решение, которое устроит всех.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Беспроигрышный вариант – пойти в комнату матери и ребенка или в туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья, который часто выполняет функцию семейной комнаты. Это просторные помещения, в которых можно даже спокойно переодеться, не вторгаясь в чужое пространство и не создавая неловкости ни для кого.

Если таких комнат в заведении нет, то по этикету маленького ребенка ведут в туалет по полу сопровождающего.

"Однако, если, например, сыну уже 7–8 лет и он пока не может справиться самостоятельно, то маме допустимо завести его в женский туалет, но сразу в закрытую кабинку. А вот помыть руки его затем можно отпустить одного в мужской и подождать у входа", – пояснила Коломацкая.

Ситуация, когда папа один гуляет с маленькой дочкой, несколько сложнее, потому что мужские уборные часто имеют открытые писсуары. Поэтому отец может зайти туда с девочкой, только если внутри есть кабинки, при этом очень быстро завести ребенка в одну из них.





Надежда Коломацкая специалист по этикету и эффективным коммуникациям Что касается переодевания в бассейне, то здесь правила достаточно строгие, они обычно прописаны в регламенте заведения. Типичная практика выглядит так: дети до 5 лет переодеваются со взрослыми строго по полу сопровождающего. Мальчиков старше 5 лет в женскую раздевалку пускать нельзя, как и девочек в мужскую.

Обычно с 4 до 7 лет ребята могут переодеваться в детской раздевалке, которую оборудуют отдельно для мальчиков и девочек. При этом сопровождающий взрослый должен быть того же пола, что и ребенок, пояснила Коломацкая.

В свою очередь детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова отметила в беседе с Москвой 24, что чаще всего самостоятельно посещать туалет или раздевалку дети могут с семилетнего возраста.

"К этому времени они уже становятся школьниками, умеют одеваться, хорошо ориентируются в пространстве – представляют из себя вполне осознанных собранных людей с четким представлением своей гендерной принадлежности. Поэтому детей семи и старше лет я бы не советовала брать в раздевалку, баню, туалет для противоположного пола", – подчеркнула эксперт.

Однако подход все равно должен быть индивидуальным: важно смотреть, насколько ребенок уже умеет о себе позаботиться, не испытывает ли сильного стресса один в уборной, отметила Наумова.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, какие правила важно соблюдать на экскурсии. Например, она посоветовала не разговаривать громко и не пытаться обсуждать с кем-то увиденное или услышанное, тем более публично не критиковать произведения искусства. Последнее может говорить о том, что у человека не очень высокий уровень культуры.