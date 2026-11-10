Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 13:36

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Коломацкая: мальчиков старше 5 лет нельзя впускать в женскую раздевалку

Эксперт объяснила, можно ли мамам брать мальчиков в женскую раздевалку

Фото: 123RF.com/rattanakun

Маленького ребенка можно отвести в туалет по полу сопровождающего. При этом после бассейна или других занятий действует правило: мальчиков старше 5 лет в женскую раздевалку пускать нельзя, как и девочек в мужскую, рассказала Москве 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Она отметила, что, когда родитель идет с детьми противоположного пола в бассейн или общественный туалет, на первое место все же выходит безопасность ребенка. Однако немаловажным остается вопрос комфорта окружающих, поэтому всегда важно находить решение, которое устроит всех.

Беспроигрышный вариант – пойти в комнату матери и ребенка или в туалет для людей с ограниченными возможностями здоровья, который часто выполняет функцию семейной комнаты. Это просторные помещения, в которых можно даже спокойно переодеться, не вторгаясь в чужое пространство и не создавая неловкости ни для кого.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Если таких комнат в заведении нет, то по этикету маленького ребенка ведут в туалет по полу сопровождающего.

"Однако, если, например, сыну уже 7–8 лет и он пока не может справиться самостоятельно, то маме допустимо завести его в женский туалет, но сразу в закрытую кабинку. А вот помыть руки его затем можно отпустить одного в мужской и подождать у входа", – пояснила Коломацкая.

Ситуация, когда папа один гуляет с маленькой дочкой, несколько сложнее, потому что мужские уборные часто имеют открытые писсуары. Поэтому отец может зайти туда с девочкой, только если внутри есть кабинки, при этом очень быстро завести ребенка в одну из них.

Что касается переодевания в бассейне, то здесь правила достаточно строгие, они обычно прописаны в регламенте заведения. Типичная практика выглядит так: дети до 5 лет переодеваются со взрослыми строго по полу сопровождающего. Мальчиков старше 5 лет в женскую раздевалку пускать нельзя, как и девочек в мужскую.
Надежда Коломацкая
специалист по этикету и эффективным коммуникациям

Обычно с 4 до 7 лет ребята могут переодеваться в детской раздевалке, которую оборудуют отдельно для мальчиков и девочек. При этом сопровождающий взрослый должен быть того же пола, что и ребенок, пояснила Коломацкая.

В свою очередь детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова отметила в беседе с Москвой 24, что чаще всего самостоятельно посещать туалет или раздевалку дети могут с семилетнего возраста.

"К этому времени они уже становятся школьниками, умеют одеваться, хорошо ориентируются в пространстве – представляют из себя вполне осознанных собранных людей с четким представлением своей гендерной принадлежности. Поэтому детей семи и старше лет я бы не советовала брать в раздевалку, баню, туалет для противоположного пола", – подчеркнула эксперт.

Однако подход все равно должен быть индивидуальным: важно смотреть, насколько ребенок уже умеет о себе позаботиться, не испытывает ли сильного стресса один в уборной, отметила Наумова.

Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, какие правила важно соблюдать на экскурсии. Например, она посоветовала не разговаривать громко и не пытаться обсуждать с кем-то увиденное или услышанное, тем более публично не критиковать произведения искусства. Последнее может говорить о том, что у человека не очень высокий уровень культуры.

Читайте также


Трошина Любовь

обществодетиэксклюзив

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика