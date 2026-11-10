Эксперт Коломацкая: мальчиков старше 5 лет нельзя впускать в женскую раздевалку

10 ноября, 13:36Общество
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Маленького ребенка можно отвести в туалет по полу сопровождающего. При этом после бассейна или других занятий действует правило: мальчиков старше 5 лет в женскую раздевалку пускать нельзя, как и девочек в мужскую, рассказала Москве 24 специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.
Она отметила, что, когда родитель идет с детьми противоположного пола в бассейн или общественный туалет, на первое место все же выходит безопасность ребенка. Однако немаловажным остается вопрос комфорта окружающих, поэтому всегда важно находить решение, которое устроит всех.
Если таких комнат в заведении нет, то по этикету маленького ребенка ведут в туалет по полу сопровождающего.
"Однако, если, например, сыну уже 7–8 лет и он пока не может справиться самостоятельно, то маме допустимо завести его в женский туалет, но сразу в закрытую кабинку. А вот помыть руки его затем можно отпустить одного в мужской и подождать у входа", – пояснила Коломацкая.
Ситуация, когда папа один гуляет с маленькой дочкой, несколько сложнее, потому что мужские уборные часто имеют открытые писсуары. Поэтому отец может зайти туда с девочкой, только если внутри есть кабинки, при этом очень быстро завести ребенка в одну из них.
Обычно с 4 до 7 лет ребята могут переодеваться в детской раздевалке, которую оборудуют отдельно для мальчиков и девочек. При этом сопровождающий взрослый должен быть того же пола, что и ребенок, пояснила Коломацкая.
В свою очередь детский психолог, нейропсихолог Наталья Наумова отметила в беседе с Москвой 24, что чаще всего самостоятельно посещать туалет или раздевалку дети могут с семилетнего возраста.
"К этому времени они уже становятся школьниками, умеют одеваться, хорошо ориентируются в пространстве – представляют из себя вполне осознанных собранных людей с четким представлением своей гендерной принадлежности. Поэтому детей семи и старше лет я бы не советовала брать в раздевалку, баню, туалет для противоположного пола", – подчеркнула эксперт.
Однако подход все равно должен быть индивидуальным: важно смотреть, насколько ребенок уже умеет о себе позаботиться, не испытывает ли сильного стресса один в уборной, отметила Наумова.
Ранее эксперт по этикету Екатерина Богачева рассказала, какие правила важно соблюдать на экскурсии. Например, она посоветовала не разговаривать громко и не пытаться обсуждать с кем-то увиденное или услышанное, тем более публично не критиковать произведения искусства. Последнее может говорить о том, что у человека не очень высокий уровень культуры.