Экс-лидера "Тараканов" Спирина оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Николаев (Дмитрий Спирин признан иноагентом в РФ)

Суд в Москве оштрафовал бывшего лидера российской панк-рок-группы "Тараканы!" Дмитрия Спирина (признан в РФ иноагентом) на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Минюст внес Спирина в реестр иноагентов в июне 2024 года. Причиной послужили критика СВО, распространение фейковой информации о Вооруженных силах России (ВС РФ) и выступления артиста на информплощадках, предоставляемых иностранными агентами.

Позже проживающий за границей Спирин обратился в суд с требованием снять с него статус иноагента. Однако эта просьба не была удовлетворена.

В феврале 2026 года против музыканта возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Отмечалось, что он не предоставил в уполномоченный орган необходимую информацию.

