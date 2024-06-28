Экс-солист "Тараканов" Дмитрий Спирин внесен в реестр иноагентов

Фото: vk.com/spirindmitry(Дмитрий Спирин признан в РФ иноагентом)

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов бывшего солиста панк-рок-группы "Тараканы" Дмитрия Спирина, сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, вокалист выступал против СВО, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также был респондентом на информплощадках, предоставляемых иноагентами. Сейчас Спирин проживает за пределами РФ.

Иноагентами признали журналистку Фариду Курбангалееву (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Константина Пахалюка, Илью Шаблинского, Александра Шуршева и Дарью Хейкинен. Все они, по данным Минюста, распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также создавали или распространяли материалы иноагентов.

При этом Курбангалеева, Пахалюк, Шаблинский и Шуршев проживают за пределами России.

Ранее СК России направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте Курбангалеевой. Ее обвинили в совершении преступления по статье о публичном оправдании терроризма. МВД России объявило журналистку в розыск 20 июня.

