СК попросил суд заочно арестовать журналистку Курбангалееву

Фото: youtube.com/@farida38173 (Фарида Курбангалеева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Следственный комитет России направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшей ведущей программы "Вести", журналистки Фариды Курбангалеевой (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает RT со ссылкой на суд.

Курбангалеева обвиняется в совершении преступления по статье о публичном оправдании терроризма.

МВД России объявило журналистку в розыск 20 июня.

До этого суд в Москве заочно арестовал экс-журналистку Екатерину Фомину по делу о фейках о ВС РФ. В случае задержания и экстрадиции на территорию РФ ее заключат в СИЗО.

