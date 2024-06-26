26 июня, 13:29Происшествия
СК попросил суд заочно арестовать журналистку Курбангалееву
Фото: youtube.com/@farida38173 (Фарида Курбангалеева внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Следственный комитет России направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшей ведущей программы "Вести", журналистки Фариды Курбангалеевой (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает RT со ссылкой на суд.
Курбангалеева обвиняется в совершении преступления по статье о публичном оправдании терроризма.
МВД России объявило журналистку в розыск 20 июня.
До этого суд в Москве заочно арестовал экс-журналистку Екатерину Фомину по делу о фейках о ВС РФ. В случае задержания и экстрадиции на территорию РФ ее заключат в СИЗО.