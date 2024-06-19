19 июня, 15:16Политика
Татьяну Лазареву внесли в список террористов и экстремистов
ТАСС/Павел Головкин (Татьяна Лазарева признана иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Национальная часть <...> Лазарева Татьяна Юрьевна, 21.07.1966 г.р., г. Новосибирск", – отмечается в документе.
Кроме того, вместе с телеведущей в список террористов и экстремистов был включен экс-руководитель существовавшей в 2000–2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрей Сидельников (признан в РФ иноагентом).
Сидельников был признан иноагентом в октябре прошлого года. По данным Минюста РФ, он призывал к предоставлению вооружения украинским войскам, негативно высказывался о РФ и гражданах страны.
Ранее глава комитета ГД Елена Ямпольская обратила внимание, что в Сети распространилось интервью Лазаревой, в рамках которого она "цинично" высказывалась о террористических атаках украинских беспилотников по территории РФ.
Генпрокуратура РФ организовала в отношении телеведущей проверку по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило ее в розыск.
Позже на Лазареву было заведено уголовное дело по соответствующей статье.
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