Татьяну Лазареву внесли в список террористов и экстремистов

ТАСС/Павел Головкин (Татьяна Лазарева признана иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Национальная часть <...> Лазарева Татьяна Юрьевна, 21.07.1966 г.р., г. Новосибирск", – отмечается в документе.

Кроме того, вместе с телеведущей в список террористов и экстремистов был включен экс-руководитель существовавшей в 2000–2004 годах партии "Либеральная Россия" Андрей Сидельников (признан в РФ иноагентом).

Сидельников был признан иноагентом в октябре прошлого года. По данным Минюста РФ, он призывал к предоставлению вооружения украинским войскам, негативно высказывался о РФ и гражданах страны.

Ранее глава комитета ГД Елена Ямпольская обратила внимание, что в Сети распространилось интервью Лазаревой, в рамках которого она "цинично" высказывалась о террористических атаках украинских беспилотников по территории РФ.

Генпрокуратура РФ организовала в отношении телеведущей проверку по статье за оправдание терроризма, а МВД РФ объявило ее в розыск.

Позже на Лазареву было заведено уголовное дело по соответствующей статье.

