МВД России объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Татьяна Лазарева признана иноагентом в РФ)

МВД РФ объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ) по уголовной статье. Об этом сказано в базе данных ведомства.

При этом в министерстве не уточнили, по какой статье осуществляется розыск Лазаревой. Источники в полиции сообщили ТАСС, что телеведущую разыскивают по статье о дискредитации российской армии.

Ранее Генпрокуратура РФ начала проверку Лазаревой по статье об оправдании терроризма из-за распространения в Сети противоправной информации с ее стороны. Глава комитета ГД Елена Ямпольская уточнила, что распространилось интервью телеведущей, в котором она "цинично" высказалась о террористических атаках украинских БПЛА на РФ.

До этого Владимир Путин подписал закон, в рамках которого иноагенты не смогут принимать участие в выборах любого уровня. Закон вступил в силу и теперь обязывает избирательную комиссию во время выборов принимать документы лишь от тех граждан РФ, которые не входят в реестр иноагентов.

При этом предложили внести поправки в закон об иноагентах общественники "Зов Народа" после того, как Лазарева заявила, что планирует баллотироваться в депутаты.

