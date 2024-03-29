Активисты требуют запретить иноагентам баллотироваться в депутаты

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Активисты общественного движения "Зов Народа" обратились к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с призывом разработать законопроект о запрете иноагентам выдвигаться в парламентарии и занимать госдолжности, сообщает телеканал "360".

Причиной обращения стали планы актрисы и телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом), которая собирается баллотироваться в депутаты.

"Сама Лазарева поливает грязью страну, в которой она не живет с 2016 года. Она называет это "велением своей души" и "большим патриотизмом", хотя на самом деле ее желание улучшить жизнь русских в качестве депутата является не более чем попыткой привлечь внимание новых западных инвесторов и вмешаться во внутренние дела нашей страны", – прокомментировали в "Зове Народа".

По мнению активистов, действия телеведущей являются провокацией, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Общественники добавили, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности и суверенитету России.

Откликаясь на обращение, Гусев попросил поднять соответствующий вопрос в Госдуме.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ограничить публичную активность иноагентов во время проведения избирательных кампаний и выборов в стране. По словам Федорова, граждане с таким статусом намерены манипулировать общественным мнением, склонять россиян к тем или иным действиям на избирательных участках. Кроме того, подобные люди совершают действия, направленные на дискредитацию выборов, с помощью навязывания фейковой информации, считает депутат.

