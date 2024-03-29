В ГД предложили ввести период тишины для иноагентов во время выборов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В РФ предложили ограничить публичную активность иноагентов во время проведения избирательных кампаний и выборов в стране. Соответствующее обращение депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева, пишет RT.

Признанные иностранными агентами люди, указал парламентарий, могут публично и активно вмешиваться в выборы как на этапе предвыборной агитации, так и во время самого голосования. Со слов Федорова, граждане с таким статусом намерены манипулировать общественным мнением, склонять россиян к тем или иным действиям на избирательных участках.

Кроме того, подобные люди совершают действия, направленные на дискредитацию выборов с помощью навязывания фейковой информации, считает депутат.

В этой связи Федоров предложил ввести период тишины на выборах для иноагентов – десять дней до голосования, в период выборов и десять дней после голосования. Он также считает необходимым предусмотреть за нарушение правил меры административной ответственности.

Помимо политической деятельности, работу людей с таким статусом в творческом направлении также планируют пересмотреть. В частности, первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой призвал создать отдельную библиотеку в "Яндекс Музыке" с пометкой, что композиция была выпущена иноагентом. В ГД также внесли проект об особом порядке оборота книг авторов-иноагентов в российских библиотеках.