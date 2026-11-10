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10 ноября, 07:22

Политика

Журналист де Кошко высмеял обвинения России в кибератаке на больницу во Франции

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Французский журналист Дмитрий де Кошко усомнился в причастности России к кибератаке на больницу в городе Корбей-Эсон, расположенном в пригороде Парижа. Он обратил внимание на особенности медицинского учреждения и отсутствие, по его оценке, убедительных оснований для обвинений в адрес Москвы, сообщает ТАСС.

Поводом для его комментария стало заявление депутата Европарламента Рафаэля Глюксманна, который связал произошедшую кибератаку с действиями России. Де Кошко поставил под сомнение обоснованность такой версии и напомнил, что больница обслуживает жителей небогатого пригорода.

По словам журналиста, медицинское учреждение испытывает финансовые трудности. Пациентам с серьезными заболеваниями зачастую приходится обращаться за помощью в другие больницы.

"И русские будут нападать на такую больницу? В Корбей-Эсон?" – задался вопросом де Кошко.

Он также отметил, что обвинения в адрес Москвы регулярно звучат во французском информационном пространстве. По оценке журналиста, подобные заявления уже стали привычной частью местной медиаповестки.

Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о необходимости готовиться к масштабному вооруженному конфликту с Россией. По ее утверждению, РФ стремится навязать европейским странам новую систему безопасности.

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