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Министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила, что страна должна быть готова к "масштабному вооруженному конфликту с Россией". Ее слова приводит газета Le Monde.

"Наши вооруженные силы должны готовиться к масштабному военному столкновению, продолжая при этом, разумеется, выполнять задачи, которые ежедневно возлагает на них нация", – заявила Вотрен.

По словам министра, намерения России "не допускают двусмысленности". Вотрен утверждает, что РФ якобы хочет подчинить себе Украину и навязать европейцам новую систему безопасности.

Ранее сообщалось, что НАТО разрабатывает стратегию действий на случай возможного конфликта с Россией. Документ предусматривает сочетание традиционных вооружений с беспилотниками, автоматизированными системами и искусственным интеллектом. Представить его планируют 12 октября в Польше.

В Госдуме связали план НАТО по конфликту с Россией с внутренними проблемами стран Евросоюза. При этом необходимость оправдывать рост военных расходов и растущее социальное недовольство в европейских странах подталкивает их к поиску внешнего противника.