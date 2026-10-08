Глава МИД Франции обвинил Россию в отключении микрофона на конференции

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия, Китай и американское движение MAGA причастны к отключению его микрофона во время выступления на конференции государственного инвестиционного банка BPI France. Трансляция велась на YouTube-канале форума.

"Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать", – заявил Барро.

Инцидент произошел в тот момент, когда министр рассказывал о достижениях французских компаний за рубежом и обвинял противников бизнеса из Франции в якобы распространении фейков. Во время его речи звук резко пропал.

При этом тема России или Китая ни разу не поднималась в выступлении министра до случившегося, страны были упомянуты только в момент неполадок. Микрофон так и не заработал, поэтому организаторам пришлось принести Барро другой.

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