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08 октября, 19:38

Политика

Глава МИД Франции обвинил Россию в отключении микрофона на конференции

Фото: ТАСС/Zuma

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Россия, Китай и американское движение MAGA причастны к отключению его микрофона во время выступления на конференции государственного инвестиционного банка BPI France. Трансляция велась на YouTube-канале форума.

"Это Россия, Китай и MAGA хотят заставить меня замолчать", – заявил Барро.

Инцидент произошел в тот момент, когда министр рассказывал о достижениях французских компаний за рубежом и обвинял противников бизнеса из Франции в якобы распространении фейков. Во время его речи звук резко пропал.

При этом тема России или Китая ни разу не поднималась в выступлении министра до случившегося, страны были упомянуты только в момент неполадок. Микрофон так и не заработал, поэтому организаторам пришлось принести Барро другой.

Ранее в Европе обвинили Россию в отправке "секретных агентов", которые якобы справляли нужду в туалетах финских законодателей. СМИ писали, что около 20 депутатов парламента Финляндии рассказали о "загадочных" взломах своих домов.

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