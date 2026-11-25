Фото: kremlin.ru

Следственный департамент МВД РФ попросил Мещанский районный суд Москвы отправить в СИЗО губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого задержали по уголовному делу. Об этом свидетельствуют данные базы судебной инстанции.

Губернатора Мурманской области задержали 23 ноября по подозрению в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате более миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты – Кировск. В деле также фигурируют незаконные валютные операции. Бывший судья Мосгорсуда Сергей Груздев считает, что Чибису может грозить до 15 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что счета ООО "Север Строй", которое фигурирует в деле губернатора, были заблокированы для операций в четырех банках. Причиной стала задолженность по налогам, превышающая 65,9 миллиона рублей. Общая сумма взысканий достигает 74,8 миллиона рублей: почти 68,2 миллиона составляет основной долг, еще около 6,7 миллиона – исполнительский сбор.

"Север Строй" работал над реализацией проекта по реконструкции дороги Апатиты – Кировск вместе с Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области (Мурманскавтодор). Однако цели не были достигнуты, договор расторгли, а в феврале текущего года компанию занесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

При этом Чибис указал в декларации доход за 2025 год в размере 5,1 миллиона рублей, а среди имущества – таунхаус площадью 176 квадратных метров в Испании и три участка под Мурманском. На его банковских счетах находились 7,2 миллиона рублей.

В собственности губернатора заявлены три земельных участка в Мурманской области, две квартиры в Москве, а также нежилые помещения, здания и сооружения в столице и Заполярье. Семье Чибиса принадлежит и таунхаус в Испании: объект приобрели в 2012 году за 300 тысяч евро, а в декларации его стоимость оценивается в 11,7 миллиона рублей.