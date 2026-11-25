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Регулярное посещение страниц бывшего партнера в социальных сетях может помешать человеку пережить расставание и начать новую жизнь. Такое поведение нередко становится навязчивой привычкой, рассказала "Газете.ру" психолог Диана Лобанова.

"Просмотр публикаций создает иллюзию контроля над ситуацией. Человек пытается понять, скучает ли бывший партнер, начал ли новые отношения, жалеет ли о расставании. За этим могут стоять надежда на воссоединение, ревность или желание убедиться, что другому тоже тяжело", – объяснила Лобанова.

Однако облегчение быстро проходит, а новые фотографии и записи бывшего партнера могут снова вызвать боль, злость или ревность. В результате человек возвращается к проверке страницы, и со временем это может превратиться в повторяющийся ритуал.

Исследования показывают связь между наблюдением за бывшими в соцсетях и более тяжелым переживанием расставания, усилением тоски и замедлением восстановления. При этом такая связь не означает, что именно просмотр публикаций становится причиной этих состояний.

Психолог посоветовала обратить внимание на частоту проверок и их влияние на повседневную жизнь. Поводом для беспокойства могут стать посещение страницы несколько раз в день, невозможность отказаться от этого занятия, нарушение сна и проблемы на работе. К тревожным признакам также относятся создание фальшивых аккаунтов, попытки узнать новости через общих знакомых и отслеживание местоположения бывшего партнера.

Чтобы избавиться от привычки, специалист рекомендует ограничить доступ к публикациям бывшего: отписаться от него, скрыть истории, удалить историю поиска и отключить напоминания о совместных воспоминаниях. Если у бывших партнеров есть общие дети или имущество, можно оставить один канал связи и обсуждать через него только необходимые вопросы.

Если навязчивое наблюдение продолжается месяцами, сопровождается тревогой, депрессией или мешает строить новые отношения, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

"Цель работы со специалистом – не заставить человека мгновенно забыть прошлое, а помочь пережить потерю, восстановить устойчивость и вернуть внимание к собственной жизни", – заключила Лобанова.

Ранее психолог Валентина Денисова-Мельникова рассказала, что привычка сопоставлять нынешнего партнера с бывшим может возникать по нескольким причинам, в том числе из-за неуверенности в себе или отношениях. Также причиной таких сравнений могут быть незавершенные отношения или стремление оценивать настоящее через опыт прошлого.