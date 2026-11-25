Фото: MAX/"Суды общей юрисдикции города Москвы"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис не признает вину по делу о хищении бюджетных средств и получении взятки. Об этом сообщил его адвокат Руслан Закалюжный, передает издание "Абзац".

По словам защитника, Чибис считает обвинения оговором и верит, что ему удастся доказать свою невиновность.

Губернатор был задержан в Мурманске 23 ноября по подозрению в хищении бюджетных средств и растрате более миллиарда рублей, которые предназначались для реконструкции дороги. Следствие связывает эти нарушения с деятельностью основного подрядчика ООО "Север Строй", чьи счета недавно заблокировали из-за неуплаты налогов.

По версии обвинения, чиновник также причастен к незаконным валютным операциям. В его декларации за 2025 год указан доход 5,1 миллиона рублей, а в перечень недвижимости вошел таунхаус в Испании стоимостью 11,7 миллиона евро.

Мещанский районный суд Москвы 25 ноября арестовал Чибиса до 23 января 2027 года. Ему вменили растрату в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.

