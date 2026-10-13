Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 11:02

Политика

Суд в Москве оставил под арестом Тимура Иванова по делу о взятках

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов останется под стражей до 6 января – такое решение принял Симоновский суд Москвы по делу о получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Дениса Балуева.

Разбирательство проходит в закрытом режиме. С этим связано то, что Иванов находится в СИЗО, хотя по первому уголовному делу его уже направили в колонию.

Суд также продлил срок содержания под стражей Александру Фомину – главе компании "ОлимпСитиСтрой", проходящему по тому же делу.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве в 2024 году. Ему вменяли помощь компаниям, которые безвозмездно выполняли для него ремонтно-строительные работы.

Затем Иванову предъявили новое обвинение – в растрате денежных средств в особо крупном размере. Дело было связано с хищением свыше 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц" и растратой почти 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. Сумма ущерба оценивалась в более 4 миллиардов рублей.

Позднее выяснилось, что сумма инкриминируемых Иванову взяток превышает 1,415 миллиарда рублей – из них 1 миллиард 208 миллионов рублей он получил от подрядчиков.

Иванов пытался добиться отправки в зону проведения СВО через суд. В июле 2024 года бывший замминистра обороны попросил направить его на спецоперацию на должность, соответствующую званию майора, однако в октябре получил отказ из-за отсутствия подходящих вакансий в группировке "Запад". После этого Иванов повторно обратился с просьбой, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Позднее Мещанский районный суд отказал ему в иске к Минобороны, а в июле 2026 года это решение оставил в силе Мосгорсуд.

Читайте также


судыполитика

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика