Суд в Москве оставил под арестом Тимура Иванова по делу о взятках

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов останется под стражей до 6 января – такое решение принял Симоновский суд Москвы по делу о получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката обвиняемого Дениса Балуева.

Разбирательство проходит в закрытом режиме. С этим связано то, что Иванов находится в СИЗО, хотя по первому уголовному делу его уже направили в колонию.

Суд также продлил срок содержания под стражей Александру Фомину – главе компании "ОлимпСитиСтрой", проходящему по тому же делу.

Иванова задержали по подозрению во взяточничестве в 2024 году. Ему вменяли помощь компаниям, которые безвозмездно выполняли для него ремонтно-строительные работы.

Затем Иванову предъявили новое обвинение – в растрате денежных средств в особо крупном размере. Дело было связано с хищением свыше 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц" и растратой почти 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. Сумма ущерба оценивалась в более 4 миллиардов рублей.

Позднее выяснилось, что сумма инкриминируемых Иванову взяток превышает 1,415 миллиарда рублей – из них 1 миллиард 208 миллионов рублей он получил от подрядчиков.

Иванов пытался добиться отправки в зону проведения СВО через суд. В июле 2024 года бывший замминистра обороны попросил направить его на спецоперацию на должность, соответствующую званию майора, однако в октябре получил отказ из-за отсутствия подходящих вакансий в группировке "Запад". После этого Иванов повторно обратился с просьбой, выразив готовность служить на любой должности и в любом звании. Позднее Мещанский районный суд отказал ему в иске к Минобороны, а в июле 2026 года это решение оставил в силе Мосгорсуд.