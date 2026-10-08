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08 октября, 01:57

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ТАСС: директор парка "Патриот" Васильев признал вину во время допроса

Директор парка "Патриот" Васильев дал показания по делу о взятке в 18 млн рублей – СМИ

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Генеральный директор парка "Патриот" Игорь Васильев признал вину во время допроса по делу о предполагаемом получении взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Васильев был допрошен в качестве подозреваемого и дал признательные показания. При этом обвинение ему пока не предъявляли.

Ранее суд отправил руководителя парка под домашний арест. Васильев подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ.

В правоохранительных органах сообщили, что ему вменяется получение взятки в размере 18 млн рублей.

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