Суд отправил под домашний арест гендиректора парка "Патриот" Васильева

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Хамовнический районный суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора парка "Патриот" Игоря Васильева, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Васильев был задержан 6 октября. В Минобороны России уточнили, что оказывают содействие военно-следственным органам в расследовании уголовного дела. Позже стало известно, что ему вменяется взятка в размере 18 миллионов рублей.

Ранее суд приговорил бывшего начальника вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина к 8 годам колонии строгого режима. Причиной стало получение взятки в особо крупном размере.

Вместе с тем ему необходимо выплатить штраф в размере 6,7 миллиона рублей. Также Бусыгин не сможет на протяжении 4 лет занимать определенные должности. Он лишен воинского звания полковника.

