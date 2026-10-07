Защита обжаловала приговор экс-мэру Сочи Копайгородскому

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины подала апелляционную жалобу на приговор по делу о взяточничестве и легализации средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что приговор был обжалован 6 октября. О дате рассмотрения дела в апелляционной инстанции пока не сообщается.

Копайгородского задержали в сентябре 2024 года, вскоре была задержана и его жена. Суд арестовал по данному делу более 30 объектов недвижимости. Кроме того, у семьи бывшего мэра были найдены бриллианты и 50 объектов недвижимости.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Копайгородский с помощью супруги похитил два земельных участка стоимостью как минимум 26 миллионов рублей, а также принял взятку в 248 миллионов рублей от представителей коммерческих структур. В свою очередь, помимо соучастия в растрате и посредничестве во взяточничестве, Янине вменялось принуждение свидетелей к даче ложных показаний.

В результате суд в Москве приговорил Копайгородского к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 миллионов рублей. Его супруге суд назначил 9 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф на аналогичную сумму.