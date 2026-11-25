Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

С начала 2026 года в Москве капитально отремонтировали 1 476 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра Петра Бирюкова, всего в московскую программу капремонта вошли порядка 30 тысяч многоквартирных домов, их общая площадь превышает 300 миллионов квадратных метров. С 2015 года отремонтировали прошли более 16 тысяч, а на 2026-й запланировано проведение работ почти в 1,8 тысячи зданий.

Перечень работ для каждого дома формируют, ориентируясь на то, сколько служат инженерные системы и в каком они состоянии. Когда на улице холодно, ремонтируют то, что не зависит от температуры за окном: системы электроснабжения и газоснабжения, канализация, противопожарная автоматика, подвалы, мусоропроводы и подъезды. После установления стабильно положительных температур начинают обновлять фасады и плоские крыши.

Отдельно следят за сроками службы лифтов. Такое оборудование относится к категории повышенной опасности, его нужно регулярно проверять и вовремя менять. С 2018 года в домах на счете регионального оператора лифты меняют ровно в год, когда истекает 25-летний срок службы. Продление эксплуатации не предусмотрено.

Ранее в столице в рамках капремонта обновили более 850 домов с венчающими карнизами. Например, в 2025 году капитально отремонтирован восьмиэтажный жилой дом на 2-й улице Синичкина, 19. Фасад здания 1959 года постройки украшен межэтажными поясами и венчающим карнизом по всему периметру.