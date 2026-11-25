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В городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова спасли 38-летнего мужчину, которого доставили с множественными колото-резаными ранами головы и шеи. Нож находился в глазнице, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

По информации больницы, нож повредил структуры головного мозга и одну из околоносовых пазух. Наибольшую опасность представляли травмы органов зрения. Нерв правого глаза оказался полностью пересечен, восстановить зрение было невозможно. Левый глаз также серьезно пострадал, и мужчина рисковал ослепнуть полностью.

Во время хирургического вмешательства медики удалили нож и разрушенные части стенок пазухи. Помимо этого, специалисты восстановили целостность твердой мозговой оболочки, повреждение которой привело к утечке спинномозговой жидкости. В качестве материала для пластики использовали фасцию бедра самого пациента.

Хирургическое вмешательство завершилось успешно: несмотря на серьезность повреждений, врачам удалось сохранить мужчине левый глаз. После улучшения состояния пациента выписали из больницы.

Ранее в Калининграде мужчина сумел спастись от нападавшего, несмотря на огнестрельное ранение головы и множественные ножевые ранения. Следствие установило, что в ночь на 11 ноября между 41-летним Ю. и 27-летним П. произошел конфликт. В ходе ссоры один из мужчин попытался убить оппонента, выстрелив ему в голову и ударив ножом не менее четырех раз. Потерпевшему удалось скрыться, поэтому преступление не было доведено до конца.

