Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Высота снежного покрова после снегопада в Москве достигла 12 сантиметров. Климатическая норма для этого периода – 7 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

При этом он уточнил, что на городских метеостанциях высота снежного покрова составляла от 12 сантиметров в Тушине до 18 сантиметров на Балчуге. В Михайловском в ТиНАО эти показатели зафиксировали на отметке 16 сантиметров.

В Подмосковье покров сформировался в диапазоне от 7 сантиметров в Волоколамске до 20 сантиметров в Можайске, добавил синоптик. Самый высокий снежный покров в Центральном федеральном округе (ЦФО) отметили в Алексине Тульской области, сугробы там достигли 33 сантиметров.

"Таким образом, за 36 часов снегопада накопилось 9 миллиметров осадков, или 17% от нормы ноября. На других метеостанциях мегаполиса за ночь выпало от 6 миллиметров в Тушине до 10 миллиметров на Балчуге, что с начала снегопада составляет 8 и 15 миллиметров соответственно, или 15 и 29% от месячной нормы", – сказал Леус.

На территории Подмосковья больше всего осадков с начала снегопада выпало на метеостанции Приокско-Террасного заповедника – 22,9 миллиметра. Похожая ситуация с Каширой – там показатели составили 26 миллиметров. Это приблизительно 44 и 50% от месячной нормы.

Мощный снегопад начался в Москве во вторник, 24 ноября. На фоне этого на отдельных участках МКАД и прилегающих съездах движение оказалось затруднено. Городские службы, в свою очередь, начали чистить проезжую часть и тротуары от снега. Приоритет отдан подходам к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам и объектам социальной сферы.

Снег продолжается и в среду, 25 ноября. На фоне непогоды на дорогах вечером ожидаются 9-балльные заторы. В такую погоду машины едут медленнее, а дорога отнимает больше времени. В Дептрансе рекомендовали перенести поездки на автомобиле до 20:30 или воспользоваться метро. Водителям грузовиков следует заранее продумывать маршруты и по возможности объезжать сложные участки и крутые подъемы.