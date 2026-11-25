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Военно-морские силы Франции перехватили в Тихом океане танкер без государственного флага и обнаружили на его борту более 3,3 тонны метамфетамина. Об этом сообщила министр вооруженных сил страны Катрин Вотрен в соцсети X.

Операцию провели совместно с Береговой охраной США. Всего военные конфисковали 3 328 килограммов наркотического вещества. По словам Вотрен, изъятие наркотиков с судна провели в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Ранее лондонская полиция изъяла 893 килограмма кокаина, спрятанного в ящиках с апельсинами, и задержала восемь человек по подозрению в причастности к наркоторговле.

Кроме того, правоохранители обнаружили еще около 350 килограммов предположительно кокаина и изъяли 450 тысяч фунтов стерлингов. Все подозреваемые остаются под стражей.