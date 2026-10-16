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16 октября, 10:54

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The Thaiger: настоятель устроил наркопритон в буддийском храме Таиланда

Настоятель устроил наркопритон в буддийском храме Таиланда

Фото: 123RF.com/a1804

Полиция провинции Ройет в Таиланде арестовала настоятеля буддийского храма Суваннапхум, который организовал в святилище наркопритон. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Thaiger.

По данным издания, в храме регулярно собирались молодые люди, которые принимали запрещенные вещества вместе с настоятелем. Когда полицейские прибыли к храму, монах попытался скрыться бегством, однако его задержали. Мужчина признался, что употреблял метамфетамин, а попытку убежать объяснил паникой при виде силовиков.

Вскоре после этого правоохранители провели обыск в доме, расположенном напротив храма. Там они арестовали двух местных жителей, которые поставляли настоятелю наркотики. В результате инцидента монаха лишили духовного сана и направили на лечение в специализированное медицинское учреждение.

Ранее суд в Австралии вынес приговор 71-летнему буддийскому монаху, который изнасиловал 6 девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Эпизоды насилия происходили с 1994 по 2002 год в храмах Спрингвейла и Кейсборо, где фигурант был главным монахом буддийской общины Шри-Ланки. Перед тем как совершить преступление, он обещал девочкам шоколад и леденцы.

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