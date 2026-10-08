Ansa: в Италии собака вместо трюфелей нашла кокаин на 25 тысяч евро

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В Италии собака, обученная искать трюфели, выкопала из земли пакеты с кокаином стоимостью до 25 тысяч евро. Об этом сообщает Ansa.

Инцидент произошел в сельской местности в Коррополи, провинция Терамо. Собака породы лаготто-романьоло по кличке Фульмина во время прогулки нырнула в заросли и, вернувшись к хозяину, принесла в пасти три плотных темных свертка весом по 80 граммов каждый.

Сначала мужчина предположил, что пес нашел трюфели. Но, взяв находку в руки, чтобы очистить ее от земли, он сразу увидел полиэтиленовую упаковку с термошвом. Грибник немедленно обратился к карабинерам.

Прибывшие правоохранители осмотрели находку и подтвердили: это 270 граммов чистого кокаина, готового к сбыту на местном рынке. Рыночная стоимость наркотиков – от 20 до 25 тысяч евро. Их конфисковали.

Ранее служебная собака помогла обнаружить кота, у которого в ошейнике были наркотики. Он нес запрещенные вещества осужденным в исправительной колонии в Нижегородской области. Ошейник с наркотиками изъяли, кота осмотрели. Затем животное отпустили.

