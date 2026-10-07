Тюремные охранники в Колумбии поймали голубя-курьера с кабелями для зарядок

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Охрана тюрьмы Палогордо в колумбийском муниципалитете Хирон поймала голубя, на спине которого был закреплен небольшой контейнер с кабелями для зарядки электронных устройств. Об этом следует из видеозаписи, распространяемой в соцсетях.

"Видны крепления на одном из крыльев, зафиксированы прямо на крыльях птицы. Демонстрируем изъятые предметы для протокола. Два кабеля для зарядки", – рассказал один из охранников, держа голубя в руках.

Источники в Национальном институте пенитенциарных и тюремных учреждений Колумбии (Inpec) подтвердили информацию радиостанции Caracol Radio и газете El Tiempo. Уточняется, что инцидент произошел 4 октября в ходе проверки территории тюрьмы около входа № 1.

В Caracol Radio отметили, что птицу поймали вскоре после перевода в Палогордо 17 заключенных, которых относят к категории особо опасных. Изъятые вещи передали судебной полиции для фиксации и передачи на хранение в качестве вещественных доказательств.

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