Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 20:29

Происшествия

Тюремные охранники в Колумбии поймали голубя-курьера с кабелями для зарядок

Фото: 123RF.com/karthikeasvur

Охрана тюрьмы Палогордо в колумбийском муниципалитете Хирон поймала голубя, на спине которого был закреплен небольшой контейнер с кабелями для зарядки электронных устройств. Об этом следует из видеозаписи, распространяемой в соцсетях.

"Видны крепления на одном из крыльев, зафиксированы прямо на крыльях птицы. Демонстрируем изъятые предметы для протокола. Два кабеля для зарядки", – рассказал один из охранников, держа голубя в руках.

Источники в Национальном институте пенитенциарных и тюремных учреждений Колумбии (Inpec) подтвердили информацию радиостанции Caracol Radio и газете El Tiempo. Уточняется, что инцидент произошел 4 октября в ходе проверки территории тюрьмы около входа № 1.

В Caracol Radio отметили, что птицу поймали вскоре после перевода в Палогордо 17 заключенных, которых относят к категории особо опасных. Изъятые вещи передали судебной полиции для фиксации и передачи на хранение в качестве вещественных доказательств.

Ранее служебный пес помог разоблачить кота с наркотиками в ошейнике. Последний нес запрещенные вещества осужденным в исправительной колонии в Нижегородской области. Ошейник с наркотиками изъяли, а кота осмотрели. После этого животное отпустили.

Читайте также


происшествияживотныеза рубежом

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика