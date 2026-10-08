В Австралии буддийский монах насиловал девочек в храме, обещая им шоколадки

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Окружной суд Мельбурна в Австралии вынес приговор 71-летнему буддийскому монаху Наотунне Виджите, который изнасиловал 6 девочек в возрасте от 5 до 12 лет. Об этом сообщает газета The Sydney Morning Herald.

Эпизоды насилия происходили с 1994 по 2002 год в храмах Спрингвейла и Кейсборо, где фигурант был главным монахом буддийской общины Шри-Ланки. Он обещал девочкам шоколад и леденцы и заводил их в молитвенную комнату или воскресную школу, в то время как их родители помогали в храме.

При этом, как сказано в материале, арестовали мужчину только в 2022 году после обращения одной из его жертв в полицию. В суде женщины рассказали, как его действия повлияли на их жизнь. Одна из пострадавших подчеркнула, что религиозный деятель "отравил ее веру".

В октябре 2025 года присяжные признали Виджиту виновным по 17 из 19 пунктов обвинения. Судья обратил внимание, что монах совершал преступные действия, используя религиозный авторитет. При этом сам подсудимый свою вину не признал и не раскаялся.

Мужчина пробудет за решеткой не менее 9 лет и 4 месяцев. По истечении этого срока у него будет шанс на условно-досрочное освобождение. Также он может быть депортирован.

Ранее в Италии "гуру" завлекал в секту людей, после чего отбирал их имущество и насиловал под видом "очищающей терапии". При этом мужчина называл себя "мастером" и "избранным". Он утверждал, что общается с "божественной матерью". В итоге его арестовали.

